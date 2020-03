PF combate o contrabando de cigarros em Minas Gerais

Guarulhos/SP – A Polícia Federal prendeu nesta quinta-feira (5/3) um passageiro, com mandado de prisão em aberto, tentando embarcar com droga para o exterior. A ação ocorreu no Aeroporto Internacional de São Paulo.

O passageiro, de 34 anos, nacional da Nigéria e residente no país, foi preso quando tentava passar pelo controle migratório. Contra o homem constava mandado de prisão em aberto expedido pela 5ª Vara Federal de Londrina, no Paraná. Os policiais, ao revistarem o preso, encontraram dentro da calça que ele vestia 54 pequenos pacotes, ocultos em fundos falsos, contendo cocaína, cujo volume somou quase 4 kg.

O preso será encaminhado ao presídio estadual, onde permanecerá à disposição da Justiça Federal.

Comunicação Social da Polícia Federal no Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos

Contato: (11) 2445-2212