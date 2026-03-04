PF combate invasão de terras da União e tráfico em reserva indígena na Bahia

Porto Seguro/BA. A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (4/3), a Operação Proteção do Território, visando ao cumprimento de três mandados de busca e apreensão no âmbito de procedimento que apura um suposto esquema no interior da reserva da Terra Indígena Barra Velha. A ação deu-se pela Força Integrada atuante em Porto Seguro/BA (PF, SSP/BA, CORE/PCBA e BOPE/PMBA), em conjunto com a Força Nacional e com a Polícia Militar do estado.

Estariam ocorrendo, na reserva indígena, invasão e comercialização de terras da União, degradação ambiental, tráfico de drogas e, possivelmente, sendo esconderijo de um homem foragido da Justiça.

As medidas cautelares têm como objetivo a apreensão de documentos de propriedade, de contratos de cessão ou venda, de comprovantes de transação, de materiais de engenharia, de notas fiscais de insumos e de registros contábeis que possam identificar financiadores e agentes envolvidos no comércio ilegal de terras indígenas, bem como para apreensão de armas, de drogas e de quaisquer outros objetos relacionados à prática criminosa, além de mídias eletrônicas – fundamentais para o aprofundamento das investigações, para a completa elucidação dos fatos e para a responsabilização dos envolvidos.

Caso fique comprovado, as condutas caracterizam os crimes de estelionato qualificado, de usurpação de terras públicas e de tráfico de drogas, dentre outros que porventura sejam descobertos no decorrer das investigações.

