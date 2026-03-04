Polícia Federal
PF combate invasão de terras da União e tráfico em reserva indígena na Bahia
Porto Seguro/BA. A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (4/3), a Operação Proteção do Território, visando ao cumprimento de três mandados de busca e apreensão no âmbito de procedimento que apura um suposto esquema no interior da reserva da Terra Indígena Barra Velha. A ação deu-se pela Força Integrada atuante em Porto Seguro/BA (PF, SSP/BA, CORE/PCBA e BOPE/PMBA), em conjunto com a Força Nacional e com a Polícia Militar do estado.
Estariam ocorrendo, na reserva indígena, invasão e comercialização de terras da União, degradação ambiental, tráfico de drogas e, possivelmente, sendo esconderijo de um homem foragido da Justiça.
As medidas cautelares têm como objetivo a apreensão de documentos de propriedade, de contratos de cessão ou venda, de comprovantes de transação, de materiais de engenharia, de notas fiscais de insumos e de registros contábeis que possam identificar financiadores e agentes envolvidos no comércio ilegal de terras indígenas, bem como para apreensão de armas, de drogas e de quaisquer outros objetos relacionados à prática criminosa, além de mídias eletrônicas – fundamentais para o aprofundamento das investigações, para a completa elucidação dos fatos e para a responsabilização dos envolvidos.
Caso fique comprovado, as condutas caracterizam os crimes de estelionato qualificado, de usurpação de terras públicas e de tráfico de drogas, dentre outros que porventura sejam descobertos no decorrer das investigações.
Comunicação Social da Polícia Federal na Bahia
WhatsApp: (71) 3319-6002
E-mail: [email protected]
Fonte: Polícia Federal
PF realiza operação contra fraudes bancárias eletrônicas em Recife/PE
Recife/PE. A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (4/3), a Operação Código de Barras, ocasião em que foram cumpridos três mandados de...
PL proíbe manifestação político-partidária em evento oficial do Estado
A Comissão de Justiça analisa proposta que proíbe manifestações político-partidárias em eventos oficiais realizados pela administração pública direta ou indireta...
PF cumpre mandado de prisão preventiva contra acusado de estupro em SC
Foz do Iguaçu/PR – A Polícia Federal cumpriu, nessa terça-feira (3/3), mandado de prisão preventiva em desfavor de um homem...
PF, RFB e PM apreendem mil garrafas de vinho descaminhadas
Foz do Iguaçu/PR. Ação integrada entre a Polícia Federal, a Polícia Militar e a Receita Federal resultou, nessa terça-feira (3/3), na...
PF e PM apreendem embarcação com 60 mil maços de cigarros no Lago de Itaipu
Foz do Iguaçu/PR. Ação conjunta entre a Polícia Federal e a Polícia Militar resultou na apreensão, na noite de terça-feira...
Elefante-marinho é avistado na praia das Meleiras, em Guriri, São Mateus
Um elefante-marinho foi avistado na manhã de segunda-feira (3) na região das Meleiras, em Guriri, litoral de São Mateus, no...
PRF recupera semirreboque clonado em Viana
A Polícia Rodoviária Federal recuperou um semirreboque clonado no início da noite desta terça-feira (3), por volta das 18h, no...
FA 1443 / 28 DE FEVEREIRO DE 2026
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
FA 1441 / 14 DE FEVEREIRO DE 2026
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
São Mateus
Rio Cricaré sobe 6 metros e inunda residências em São Mateus; Defesa Civil e Ação Social em alerta
O nível do Rio Cricaré atingiu a marca crítica de 6 metros acima do seu leito normal nesta semana, provocando...
Homem desaparece ao tentar buscar embarcação em rio no interior de São Mateus
Um homem, cuja identidade e idade não foram informadas, desapareceu após sair de casa na manhã de segunda-feira (2), na...
São Mateus alcança nota máxima em capacidade de pagamento e fortalece gestão fiscal
O município de São Mateus alcançou, em 2025, a nota A na Capacidade de Pagamento (CAPAG), classificação utilizada pelo Tesouro...
Regional
VÍDEO | Colisão entre carro e carreta deixa 4 feridos na BR 101 em Conceição da Barra
Quatro pessoas ficaram feridas após uma colisão entre um carro e uma carreta no km 42 da BR 101, em...
Bebê morre afogado em represa no quintal de casa no Noroeste do ES
Caso ocorreu na manhã de domingo (1º), na região do Poção Um bebê de 1 ano e 9 meses morreu...
Operação apreende R$ 325 mil em bebidas sem nota fiscal no Norte do ES
Uma operação da Secretaria da Fazenda (Sefaz), por meio da Receita Estadual, apreendeu bebidas alcoólicas armazenadas sem nota fiscal em...
Estadual
Capixabas conquistam 17 medalhas na Seletiva Nacional e no Grand Slam de Taekwondo
Atletas capixabas conquistaram 17 medalhas para o Espírito Santo nas disputas da Seletiva Nacional Aberta e do Grand Slam de...
Sedu lança Portal de Questões
Em meio às transformações digitais que vêm impactando a educação, a Secretaria da Educação (Sedu) lançou, nessa terça-feira (03), uma...
Iema realiza primeira soltura de animais silvestres no Monumento Natural Serra das Torres
O Monumento Natural Estadual Serra das Torres (Monast), em uma ação coordenada pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema), foi...
Nacional
Homem invade casa, tenta estuprar mulher e foge totalmente nu
Após o crime, vizinhos da vítima correm atrás so suspeito para agredi-lo. Caso ocorreu na zona rural do Ceará Um...
VÍDEO | Festa em flutuante tem dança ousada entre participantes
Uma apresentação considerada ousada durante uma festa em um flutuante, no bairro Colônia Antônio Aleixo, zona Leste de Manaus, viralizou...
Mulher é queimada por recusar relacionamento com ex-colega de trabalho
Segundo a família, o suspeito dava em cima da vítima, mas ela deixou claro que não queria nenhum tipo de...
Policial
Polícia Militar adquire 8 mil lanternas táticas e reforça modernização do aparato operacional
A Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) concluiu a aquisição de 8.000 lanternas táticas que serão distribuídas ao efetivo operacional...
PCES sedia Encontro Nacional “Escola Segura” com foco na prevenção da violência escolar
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), sediará, nos...
Delegacia Regional de Barra de São Francisco conclui inquérito e indicia dois homens por roubo a loja de autopeças
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da 14ª Delegacia Regional de Barra de São Francisco, concluiu o...
ENTRETENIMENTO
Paula Fernandes curte dias de descanso em Fernando de Noronha e celebra: ‘Merecido’
Paula Fernandes, de 41 anos, usou as redes sociais nesta terça-feira (3), para dividir com os seguidores momentos de descanso...
Ana Castela surge em clima country e brinca: ‘Deixe sua filha ser uma boiadeira’
Lexa ganha curso de mergulho e celebra presente do marido: ‘Amei esse presente!’
A cantora Lexa, de 31 anos, revelou nesta terça-feira (3), que deu início a um novo desafio pessoal: um curso...
POLÍTICA
Tribuna Popular desta quarta-feira traz três convidados
O Plenário Dirceu Cardoso recebe, nesta quarta-feira (4) pela manhã, três convidados para a Tribuna Popular, que acontece durante a...
Deputados divergem sobre proposta de mudança na escala 6×1
O debate sobre o fim da jornada de trabalho 6×1 no Brasil, pautado neste ano no Congresso Nacional, foi levado...
Sem consenso, projeto que unifica números de emergência sai de pauta
Os deputados da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa (Ales) debateram por mais de dez minutos o Projeto...
Esportes
Flamengo demite Filipe Luís apesar de goleada e histórico vencedor
Em uma decisão que pegou de surpresa grande parte da torcida e da imprensa, o Flamengo anunciou na madrugada desta...
Flamengo goleia Madureira e está na final do Campeonato Carioca
O Flamengo assegurou sua presença na grande final do Campeonato Carioca ao protagonizar uma goleada avassaladora de 8 a 0...
Grêmio dá passo decisivo rumo ao título gaúcho com goleada no Gre-Nal
Em um domingo histórico na Arena, o Grêmio colocou uma mão na taça do Campeonato Gaúcho ao vencer o Internacional...
