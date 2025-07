PF combate grupo que ameaçava matar auditor da Receita no Ceará

Fortaleza/CE. Na manhã desta terça-feira (1/6), a Polícia Federal deflagrou a Operação Porturium com o objetivo de desarticular uma organização criminosa responsável por ameaças e pelo planejamento do assassinato de um auditor da Receita Federal no Ceará.

O grupo investigado atua em fraudes no comércio exterior, com acesso indevido a dados reservados de sistemas, criação de site falso para divulgação de informações fraudulentas e realização de denúncias inverídicas com o intuito de atacar a atuação da Receita Federal e de seus agentes.

Foram cumpridos três mandados de prisão preventiva e oito mandados de busca e apreensão em endereços localizados em Fortaleza/CE, Maracanaú/CE, Santos/SP e São Paulo/SP, expedidos pela Justiça Federal do Ceará.

Os investigados poderão responder, conforme suas condutas, pelos crimes de lavagem de dinheiro, denunciação caluniosa qualificada, ameaça, perseguição qualificada, falsidade material de documento particular e organização criminosa.

As investigações continuam para identificar outros envolvidos e apurar possíveis conexões com outros fatos.

