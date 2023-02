PF combate fraudes previdenciárias

João Pessoa/PB. – A Polícia Federal e a Coordenação de Inteligência Previdenciária, com o apoio da Polícia Militar da Paraíba, deflagraram nesta quarta-feira, 8/2, a “Operação Amenti”. Investigações apontaram para um esquema de recebimento indevido de 84 benefícios de prestação continuada, BPC-LOAS e previdenciários, com uso de documentos falsos por ocasião de requerimentos, concessões e manutenções desses benefícios no Estado.

Foram expedidos quatro mandados de busca pela Justiça Federal da Paraíba para serem cumpridos nas cidades de Mamanguape/PB, Cajazeiras/PB e Guarabira/PB em imóveis relacionados aos investigados.

O prejuízo estimado aos cofres da Seguridade Social em razão da fraude gira em torno de R$ 7.379,522,70, enquanto que o prejuízo evitado com a suspensão e cassação dos benefícios indevidos é de cerca de R$ 8 milhões.

