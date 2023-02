PF combate fraude previdenciária

Caruaru/PE. A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira (28/2), a Operação Grife, para cumprimento de cinco mandados de prisão preventiva; 24 mandados de busca e apreensão; além de outras medidas cautelares diversas da prisão, nos municípios de Igarassu – (05 MPP-05 MBA), Recife – (03 MBA) – Águas Belas – (13 MBA) – Garanhuns – (02 MBA) – Campinas/SP – (01 MBA).

A investigação foi desenvolvida na Delegacia da Polícia Federal em Caruaru, com apoio do Ministério da Previdência Social, visando desarticular organização criminosa especializada na obtenção fraudulenta de benefícios previdenciários por meio dos chamados “idosos de aluguel”, que se apresentavam ao INSS utilizando documentos falsos em nome de pessoas fictícias.

O prejuízo anual gerado pelos benefícios fraudulentos, já identificados, foi calculado em mais de R$ 3.3 milhões, com estimativa de prejuízo evitado que supera o valor de R$ 30 milhões. Os envolvidos responderão pelos crimes de organização, estelionato majorado, falsificação de documento público, uso de documento falso e lavagem de capitais cujas penas somadas podem ultrapassar 35 anos de prisão em regime fechado.

O nome da operação faz referência a artigos de luxo, nos quais o criador imprime sua marca, tornando-os exclusivos e de alto valor agregado. No caso, os principais investigados são pessoas da mesma família que já foram alvos de investigação anterior com o mesmo objeto, sendo essa, pois, a “marca” da família (fraudadores previdenciários), e também pelo fato do grupo criminoso estar lavando dinheiro através de empresas de artigos de luxo.

Comunicação Social da Polícia Federal em Pernambuco

Contato: (81) 2137-4076

E-mail: [email protected]