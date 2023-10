PF combate extração ilegal de minério

Campina Grande/PB – A Polícia Federal com o apoio da SUDEMA e do Batalhão de Polícia Militar Ambiental, deflagrou na manhã de hoje, 18/10 a Operação Bentonita II, que tem por objetivo combater a extração e comercialização ilegal do minério que dá nome à ação.

Foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 4ª Vara da Justiça Federal em Campina Grande.

A operação teve início quando a investigação realizada pela delegacia de Campina Grande identificou a extração ilegal do minério bentonita no município de Cubati/PB, com posterior venda para empresas beneficiadoras instaladas em Soledade/PB e Cubati/PB. Além disso, também foram coletados indícios de que as empresas poderiam estar utilizando artifícios para dar aparência de legalidade.

Em agosto de 2022, foi realizada a primeira fase da operação, tendo sido apreendidos documentos e celulares, que após serem analisados embasaram a realização desta segunda fase com o objetivo de aprofundar a investigação.

Os investigados responderão pelos crimes de extração/exploração de mineral/matéria-prima da União, com posterior lavagem de ativos e possível organização criminosa.

Haverá entrevista às 10h na Delegacia de Campina Grande/PB.

Comunicação Social da Polícia Federal na Paraíba

Fonte: Polícia Federal