Polícia Federal
PF combate esquema de migração clandestina em Minas Gerais
Governador Valadares/MG – A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (25/2), a Operação Terra Prometida, destinada a desarticular grupo criminoso responsável pelo envio ilegal de migrantes para o exterior visando lucro. Foram identificados ao menos 238 migrantes enviados ilegalmente ao exterior pelo grupo.
Por determinação da Justiça Federal em Governador Valadares, foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva e oito mandados de busca e apreensão em endereços vinculados aos investigados, localizados na região do Vale do Rio Doce e no entorno de Belo Horizonte. Também foi determinado o sequestro de bens e valores até o limite de R$ 26 milhões de reais.
Os investigados poderão responder pelo crime de promoção de migração ilegal, sem prejuízo de outras infrações penais que venham a ser identificadas no decorrer das investigações.
Comunicação Social da Polícia Federal em Minas Gerais
@pfminasgerais
(31) 3168-6342
[email protected]
Fonte: Polícia Federal
PRF apreende três quilos de drogas em Itapemirim
A Polícia Rodoviária Federal apreendeu cerca de três quilos de entorpecentes na madrugada desta terça-feira (24), no km 414 da...
PF deflagra operação contra lavagem de dinheiro em São Paulo
São Paulo/SP. A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (25/2), a Operação Cliente Fantasma. O objetivo é aprofundar investigações sobre a...
PF desmonta esquema criminoso contra instituições financeiras em Santa Catarina
Joinville/SC. A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (25/2), a Operação Marionete, para desarticular organização criminosa atuante em fraudes contra instituições...
PF combate esquema de migração clandestina em Minas Gerais
Governador Valadares/MG – A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (25/2), a Operação Terra Prometida, destinada a desarticular grupo criminoso responsável...
PF apura atuação clandestina de empresa de segurança em evento no RN
Mossoró/RN. A Polícia Federal realizou, na terça-feira (24/2), fiscalização na cidade de Apodi/RN, para apurar a atuação de empresa responsável pela...
PF deflagra operação para combater crimes licitatórios, corrupção e lavagem de dinheiro
Brasília/DF. A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (25/2), a Operação Vassalos, com o objetivo de apurar a prática de crimes...
FICCO/PR realiza prisão em flagrante por tráfico de drogas em Lindoeste/PR
Foz do Iguaçu/PR. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Paraná (FICCO/PR), em ação conjunta com a ROTAM da...
FA 1441 / 07 DE FEVEREIRO DE 2026
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
FA 1439 / 31 DE JANEIRO DE 2026
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
São Mateus
ASSENOR | Realiza missão estratégica no Sul do país para estudar modelo da Festa da Uva e inovação industrial
Diretoria esteve no Rio Grande do Sul entre os dias 19 e 22 de fevereiro para conhecer experiências consolidadas de...
Praia de Guriri vira “Ilha da Tartaruga” após recorde histórico de desovas em 2025
Em reunião com a coordenação nacional do Projeto Tamar/ICMBio, a equipe local celebrou um aumento de 40% no número de...
Guriri movimenta mais de R$ 550 milhões e recebe 2,4 milhões de pessoas no Verão e Carnaval 2026, afirma Marcus Batista
O Verão 2026 e o Carnaval consolidaram São Mateus como um dos principais polos de eventos do Espírito Santo e...
Regional
Suspeito de abusar sexualmente de duas crianças é preso em Conceição da Barra
Os casos foram registrados em 2024, quando as vítimas tinham 11 e 5 anos; segundo a polícia, ele se aproveitava...
Fábrica terá capacidade de produzir 200 mil veículos por ano
O Espírito Santo entrou de vez no mapa da indústria automotiva global. A montadora chinesa Great Wall Motors (GWM) apresentou...
Jovem é assassinado com 16 tiros durante emboscada no Norte do ES
Um jovem de 18 anos, identificado como Emerson Carapina Terra Filho, foi morto a tiros no bairro Araçá, em Linhares,...
Estadual
Pedágio na BR-101 vai subir até 53% no Espírito Santo
A autorização para o aumento do pedágio foi publicada no Diário Oficial da União A concessionária Ecovias Capixaba, antiga Eco101, vai...
Espírito Santo lidera o País em investimentos e poupança, e tem menor nível de endividamento do Brasil
O Espírito Santo é, mais uma vez, o Estado que mais investe no Brasil e o que apresenta o melhor...
Sedu publica edital de adesão ao Programa Mais Professores para vagas remanescentes
A Secretaria da Educação (Sedu) publicou, nessa segunda-feira (23), no Diário Oficial do Estado, o Edital de Chamamento Público para...
Nacional
VÍDEO | Momento romântico termina em tragédia após mulher ser arrastada por onda
O que deveria ser uma lembrança inesquecível de um casal à beira-mar transformou-se em um cenário de horror e luto...
VÍDEO | Chefe do CV é preso enquanto curtia praia em Arraial do Cabo
O homem é apontado como líder do tráfico na Vila Kennedy, na Zona Oeste do Rio. Ele foi abordado por...
Homens armados invadem casa, matam criança de 10 anos e ferem outra
O crime ocorreu na madrugada desse sábado (21/1), em Cristal (RS). A irmã e a mãe do menino também foram...
Policial
Deic de Aracruz conclui inquérito e indicia corretor por estelionato na venda de imóvel com penhora judicial
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Aracruz, concluiu, nesta...
DHPM deflagra operação e cumpre mandados contra investigados por homicídio em Cariacica
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), deflagrou,...
PCES, PCIES e EDP flagram furto de energia elétrica em empresa de Cariacica
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do Departamento de Investigações Criminais (Deic), em conjunto com o Instituto...
ENTRETENIMENTO
Wesley Safadão posa aos beijos com Thyane Dantas na Lapônia: ‘Minha aurora boreal’
Patrícia Abravanel reúne família em passeio de lancha: ‘Atmosfera que blinda e renova’
Mãe de filho de Ronaldo Fenômeno fala sobre estética e solteirice
Aos 43 anos, Michele Umezu, que exibe o corpo sarado nas redes sociais, bateu um papo exclusivo com a coluna:...
POLÍTICA
Moradia: Campanha da Fraternidade pauta discursos em plenário
Com o tema “Fraternidade e Moradia”, a Campanha da Fraternidade 2026 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) –...
Justiça veta flexibilização em pontos de parada para transporte por aplicativo
A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) rejeitou 17 dos 28 projetos colocados em apreciação na pauta da reunião desta...
Plenário aprova mudança em bônus do TCE-ES e reestruturação do Iema
Em sessão extraordinária, os deputados estaduais aprovaram nesta terça-feira (24) matéria enviada pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-ES) que...
Esportes
Luverdense vence Sport Sinop e garante vaga na final do Mato-grossense
O Luverdense Esporte Clube protagonizou uma noite de drama e superação neste domingo (22.02) e assegurou sua tão sonhada vaga...
América-MG arranca empate nos acréscimos contra o Atlético-MG
Um clássico mineiro cheio de emoção na Arena MRV terminou com um empate em 1 a 1 entre Atlético-MG e...
Corinthians conquista vaga nas semifinais do Paulistão em drama eletrizante
Em uma noite de tirar o fôlego no Canindé, o Corinthians assegurou sua classificação para as semifinais do Campeonato Paulista...
Mais Lidas da Semana
-
Policial7 dias ago
PRF prende motorista embriagado na BR-262 em Marechal Floriano
-
São Mateus4 dias ago
Três homens são mortos a tiros durante churrasco em bairro de São Mateus
-
São Mateus5 dias ago
Bebê engasgado é salvo por policiais no Balneário de Guriri
-
Policial7 dias ago
Operação Carnaval 2026 encerra com reforço no policiamento e foco na segurança da população
-
Internacional6 dias ago
Menina diz ter “amiga” em cemitério e surpreende a mãe ao apresentá-la
-
Variedades6 dias ago
Detida por biquíni, modelo do OnlyFans relata horas presa e extorsão
-
Regional5 dias ago
Motorista de ônibus escolar morre após infarto e acidente no Norte do ES
-
Regional6 dias ago
Corpo de jovem é encontrado em represa de Nova Venécia