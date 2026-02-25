PF combate esquema de migração clandestina em Minas Gerais

Governador Valadares/MG – A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (25/2), a Operação Terra Prometida, destinada a desarticular grupo criminoso responsável pelo envio ilegal de migrantes para o exterior visando lucro. Foram identificados ao menos 238 migrantes enviados ilegalmente ao exterior pelo grupo.

Por determinação da Justiça Federal em Governador Valadares, foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva e oito mandados de busca e apreensão em endereços vinculados aos investigados, localizados na região do Vale do Rio Doce e no entorno de Belo Horizonte. Também foi determinado o sequestro de bens e valores até o limite de R$ 26 milhões de reais.

Os investigados poderão responder pelo crime de promoção de migração ilegal, sem prejuízo de outras infrações penais que venham a ser identificadas no decorrer das investigações.

Comunicação Social da Polícia Federal em Minas Gerais

@pfminasgerais

(31) 3168-6342

[email protected]

Fonte: Polícia Federal