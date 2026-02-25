PF combate esquema de corrupção eleitoral em Divina Pastora/SE

Aracaju/SE. A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (25/2), a Operação Voto Livre, com o objetivo de aprofundar investigação acerca de possível esquema de compra de votos nas eleições de 2024, no município de Divina Pastora/SE.

Policiais federais cumpriram um mandado de busca e apreensão na residência de um dos investigados.

A investigação teve início em outubro de 2024, a partir de denúncia apresentada à Justiça Eleitoral de Sergipe. O material colhido durante a fase preliminar, que inclui registros de conversas em aplicativos de mensagens, indicou que um suspeito teria negociado a compra de votos em favor de uma determinada candidatura ao cargo de prefeito municipal no último pleito.

Comunicação Social da Polícia Federal em Sergipe

Contato: 79 3234-8502

E-mail: [email protected]

Fonte: Polícia Federal