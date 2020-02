PF combate disseminação de pornografia infantil

Belo Horizonte/MG – Na quarta-feira (5/2), a Polícia Federal deflagrou operação, com apoio da Polícia Militar de Minas Gerais, para combater o tráfico interestadual de drogas em Ponte Nova/MG.

Dois homens foram presos em flagrante no momento em que retiravam cerca de 70 kg de maconha do terminal rodoviário daquela cidade. A droga estava camuflada em 10 sacos de ração de peixe, que haviam sido despachados por meio de uma empresa de transporte. As investigações continuam, com o intuito de identificar outros envolvidos, bem como a cidade de origem da droga.

Os homens são naturais de Ponte Nova, um é lavador de carros e tem 28 anos; o outro é mecânico e tem 34 anos. Eles foram encaminhados para a penitenciária Nelson Hungria, onde permanecerão à disposição da Justiça. Se forem condenados, poderão cumprir mais de 25 anos de reclusão.

