PF combate disseminação de pornografia infantil

Piracicaba/SP – A Polícia Federal cumpriu nesta data, na cidade de Leme/SP, dois mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária, expedidos pela 1a Vara Federal de Limeira, contra homem, de 31 anos, suspeito de produzir e compartilhar material de cunho pornográfico envolvendo menor de idade. As medidas cumpridas nesta data contaram com o apoio do Conselho Tutelar e da Polícia Militar de Limeira.

Além do cumprimento da prisão temporária, o investigado também foi preso em flagrante pela posse de material relativo à pedofilia em seu celular.

O caso foi denominado Colcha de Retalhos, pois o suspeito possivelmente filmou o abuso sexual de um menor em uma cama com uma colcha de retalhos singular.

O indivíduo responderá pelos crimes previstos nos artigos 217-A do Código Penal e 240, caput, e 241-A e 241-B do Estatuto da Criança e Adolescente. Se condenado, as penas mínimas de tais crimes somam 16 anos de reclusão.

Comunicação Social da Polícia Federal em Piracicaba/SP

Contato: (19) 3301 5203