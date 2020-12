PF combate difusão de imagens e vídeos contendo exploração sexual de crianças e adolescentes pela internet

Vila Velha/ES – A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (15/12) a Operação INTERRUPÇÃO III, com o objetivo de combater difusão de imagens e vídeos contendo exploração sexual de crianças e adolescentes pela internet.

A operação contou com a participação de cinco policiais federais, sendo realizado o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na residência do investigado em Cachoeiro de Itapemirim/ES.

No transcorrer do cumprimento, após varredura nos dispositivos eletrônicos de armazenamento encontrados no domicílio do investigado, foram localizados diversos arquivos de vídeos e imagens de pornografia infantil. Tais condutas configuraram flagrante do crime disposto no art.241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente e, por essa razão, o indivíduo foi preso e encaminhado até Delegacia de Polícia Federal em Cachoeiro de Itapemirim/ES, para lavratura de auto de prisão em flagrante, com posterior arbitramento de fiança.

ENTENDA O CASO

Inquérito policial foi instaurado a partir de técnicas policiais de vigilância na rede mundial de computadores, sendo verificado que o investigado baixava e compartilhava arquivos de pornografia infantojuvenil.

No cumprimento do mandado de busca, foram apreendidas diversas mídias e equipamentos eletrônicos dos investigados, que serão agora submetidos à perícia para elaboração de laudo, com o fim de identificar os arquivos desta natureza armazenados e compartilhados, se existe algum indicativo de abuso sexual e se existe outros suspeitos praticando o delito.

CRIMES INVESTIGADOS

O investigado responderá pelo crime de compartilhamento de arquivos contendo pornografia infantojuvenil, presente no art.241-A da Lei 8.069/90, em que a pena varia entre 2 e 6 anos de reclusão. Poderá, ainda, responder pelo crime de posse de arquivos, presente no art.241-B, cuja pena varia de 1 a 4 anos de reclusão, caso a perícia encontre arquivos dessa natureza armazenados.



