PF combate desvio de recursos públicos no SUS

Goiânia/GO. A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (6/7) a Operação Teste Rápido, com objetivo de combater desvios de recurso públicos do Sistema Única de Saúde – SUS.

Policias Federais cumprem quatro mandados de busca e apreensão nas cidades de Aparecida de Goiânia/GO, Goiânia/GO e Senador Canedo/GO, expedidos pela 11ª Vara Federal Criminal da Justiça Federal.

A ação visa obter provas, além das já levantadas em inquérito policial, para robustecer os indícios de que ex-Secretário Municipal de Saúde do Município de Senador Canedo/GO teria desviado recursos públicos do SUS através de contratações irregulares, em conluio com empresa específica, superfaturando valores de produtos por ela fornecidos, aproveitando-se da situação de emergência da pandemia de COVID-19.

A empresa, que não atuava no ramo de fornecimento de produtos médicos, vinculada a pessoa próxima ao então secretário de saúde, foi contratada por meio de dois procedimentos de dispensa de licitação direcionados, por um valor global de aproximadamente R$ 1 milhão. A investigação também revelou a participação de outros agentes públicos municipais.

Os trabalhos policiais iniciaram-se a partir de comunicação da Procuradoria Geral do Município de Senador Canedo/GO à Polícia Civil do Estado de Goiás, abarcando procedimentos de dispensa de licitação com indícios de fraudes, que tinham o escopo de realizar contratações emergenciais para a aquisição de materiais e serviços destinados ao enfrentamento da pandemia de COVID-19. Por envolver a aplicação de verbas federais, em especial recursos do SUS, houve a fixação da competência da Justiça Federal.

