PF combate descaminho de vinhos e espumantes na fronteira oeste do estado

Uruguaiana/RS – A Polícia Federal, com o apoio da Receita Federal e Força Nacional, cumpriu nesta sexta-feira (18/12) oito mandados de busca e apreensão em investigação de combate a grupo criminoso responsável pela prática do delito de descaminho de bebidas na fronteira oeste do estado. As buscas foram realizadas todas na cidade de Uruguaiana, no Centro (4) e Bairro Santo Antônio (4).

A investigação teve início em março deste ano com a denúncia de que uma comerciante, estabelecida em Uruguaiana, estaria promovendo venda de grandes quantidades de vinhos e espumantes trazidos da cidade vizinha Paso de Los Libres, na Argentina.

As investigações revelaram que as suspeitas, mãe e filha, de 63 e 38 anos, foram indiciadas pela PF e respondem processos em andamento na Justiça pelos mesmos crimes, praticados em 2018 e 2019. A filha foi presa pela PF por descaminho em 2018 e mãe foi indiciada pela PF pelo mesmo crime em 2019.

Foram apreendidos vinhos e espumantes, além de outros produtos de origem estrangeira. Os policiais também apreenderam R$ 30 mil e documentos, celulares e agendas das investigadas*

O crime de descaminho, previsto no artigo 334 do Código Penal, pode implicar em pena de até 4 anos de reclusão. A Polícia Federal ainda apura o crime de associação criminosa, que poderá ser confirmado a partir da análise dos materiais apreendidos na ação de hoje e que pode implicar em pena de até 3 anos de reclusão.

Comunicação Social da Polícia Federal em Uruguaiana

Fone: (55) 3314-9000