PF combate crimes violentos contra agências dos Correios na Paraíba

João Pessoa/PB – A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (29/1) a Operação QUEIMA ROUPA, que tem por objetivo reprimir os crimes violentos de roubo contra agências dos Correios do município de Junco do Seridó/PB. A operação contou com a participação de 20 policiais federais, tendo sido realizado o cumprimento de sete mandados de busca e apreensão em endereços residenciais e comerciais, nas cidades de Juazeirinho/PB e Tenório/PB.

ENTENDA O CASO

Na data de 10/12/2018, dois homens armados invadiram a Agência dos Correios de Junco do Seridó/PB, visando cometer um roubo. O vigilante da agência reagiu. Houve uma intensa troca de tiros entre o vigilante e um dos assaltantes. Durante a ação, a arma do vigilante caiu no chão, tendo sido apanhada pelos ladrões. Nesse momento, o vigilante só não foi executado porque a munição das armas de todos os envolvidos acabou. Após o ocorrido, os ladrões fugiram levando apenas a arma do vigilante.

CRIMES INVESTIGADOS

Os investigados responderão pelo crime de tentativa de latrocínio (roubo seguido de morte), cuja pena poderá chegar à 20 anos de reclusão.

NOME DA OPERAÇÃO

O nome da operação é uma alusão à curta distância em que ocorreu a troca de tiros entre um dos investigados e o vigilante da Agência dos Correios. Tal situação, no jargão popular, é conhecida por “QUEIMA-ROUPA”.

