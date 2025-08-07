PF combate crimes transnacionais na fronteira com a Bolívia

Guajará-Mirim/RO. A Polícia Federal realizou, entre os dias 5 e 6 de agosto, operação de prevenção e repressão a crimes transnacionais na fronteira com a Bolívia. A ação teve como foco o aumento do fluxo de pessoas em razão do feriado de independência boliviana, celebrado em 6 de agosto.

Durante a operação, foram abordadas mais de 20 embarcações e, aproximadamente, 50 pessoas. A intensificação da fiscalização visou coibir práticas criminosas como tráfico internacional de drogas e armas, contrabando e descaminho de mercadorias.

Como resultado da ação, uma pessoa foragida da justiça foi capturada, com mandado de prisão expedido em seu desfavor. Além disso, outra pessoa foi presa em flagrante por tráfico internacional de munições ao ser flagrada ingressando no território brasileiro com os produtos ilícitos.

A Polícia Federal segue atuando de forma contínua na repressão a crimes transfronteiriços, contribuindo para a segurança da região e o fortalecimento da soberania nacional.

Comunicação da Polícia Federal em Rondônia

Fonte: Polícia Federal