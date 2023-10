PF combate crimes relacionados a abuso sexual infantil

Salvador/BA – A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira, 04/10, a Operação DE SANTO NADA, contra abuso sexual infantil pela internet, que visa reprimir a produção, posse e publicação de fotografias e vídeos com cenas de abuso sexual infanto-juvenil na rede mundial de computadores.

O investigado foi identificado como participante de grupos e fóruns de compartilhamento de material de abuso sexual infantil e, ao que tudo indica, realizava também aliciamento de menores, pela internet, com o fim de obtenção de vídeos.

As investigações foram iniciadas a partir de uma operação com o mesmo objeto ocorrida em Cascavel/Paraná, onde foi possível identificar outros criminosos de outras regiões do Brasil, o que deu suporte à instauração de outras investigações, como a que implicou na operação nesta data, na Bahia.

Após as buscas de hoje, será possível aprofundar as investigações, com a análise dos dados obtidos em posse do investigado.

Comunicação Social da Polícia Federal na Bahia

Contato: (71) 3319-6124

E-mail: [email protected]

Fonte: Polícia Federal