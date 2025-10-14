PF combate crimes eleitorais em Alagoas

São Luís do Quitunde/AL. Nesta terça-feira (14/10), a Polícia Federal cumpriu 11 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Eleitoral de São Luís do Quitunde/AL.

As investigações buscam coletar provas sobre crimes relacionados às eleições de 2024. Outras informações serão fornecidas pela 17ª Zona Eleitoral de São Luís do Quitunde.

Fonte: Polícia Federal