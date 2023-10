PF combate crimes contra a fauna no RS

Uruguaiana/RS. A Polícia Federal, com o apoio do IBAMA e da Vigilância Sanitária cumpriu, nesta terça-feira (3/10), mandado de busca e apreensão em repressão aos crimes contra a fauna.

De acordo com as investigações, espécies de peixes com proibição de pesca estariam sendo armazenadas em um contêiner às margens do rio Uruguai para posterior comercialização.

Durante o trabalho, as equipes encontraram cerca de 10 toneladas de pescados impróprios para o consumo humano em ambiente insalubre para a manufatura, com a presença de outros animais que, conforme a Vigilância Sanitária, poderiam causar contaminação e graves prejuízos à saúde humana.

