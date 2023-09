PF combate crime de radiodifusão clandestina

Fortaleza/CE. A Polícia Federal deflagrou a Operação Sintonia Errada, na manhã desta sexta-feira (15/9), com o objetivo de interromper operação clandestina de emissora de radiocomunicação no Ceará. Um mandado de busca e apreensão expedido pela 23ª Vara Federal está sendo cumprido na sede da emissora em Quixeramobim.

As investigações se iniciaram a partir de fiscalização da ANATEL, que levantou o funcionamento ilegal da emissora de rádio, sem autorização estatal no distrito de São Miguel – Quixeramobim/CE, sendo apurado que o responsável pela operação clandestina é reincidente no crime em apuração.

Na operação, que contou com participação da ANATEL, foram apreendidos equipamentos utilizados na transmissão ilegal, mídias e documentos que instruirão o inquérito policial.

O investigado pode responder pelo cometimento do crime de desenvolvimento clandestino atividades de telecomunicação, com penas de até quatro anos de prisão e multa, sem prejuízo da descoberta de outros crimes mais graves praticados, a partir da análise do material apreendido. As investigações continuam, com análise do material apreendido.

Comunicação Social da Polícia Federal no Ceará

Contato: (85) 33924867/9.9972-0194

Fonte: Polícia Federal