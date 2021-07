PF combate crime de moeda falsa no Espírito Santo

Vila Velha/ES – A Polícia Federal realizou nesta sexta-feira (30/7) diligência em conjunto com a Coordenação de Segurança Corporativa dos Correios no Espirito Santo, com objetivo de verificar suspeita de distribuição de cédulas falsas no Estado.

A investigação foi decorrente de notícia crime repassada pela área de segurança dos Correios, que detectou pacote com destinatário do Município de Vila Velha/ES, com indicativo de conter no seu interior cédulas falsas.

Após diligências, constatou-se que o investigado se apresentou no Centro de Distribuição Domiciliar (CDD) dos Correios localizado em Santa Mônica, no município de Vila Velha/ES, para retirada da encomenda quando ocorreu a sua prisão em flagrante no ato da entrega. Com o suspeito, os policiais encontraram grande quantidade cédulas de reais falsas, distribuídos em notas de 100, 50 e 20, que foram apreendidas.

O preso confessou o crime, informando haver no pacote aproximadamente 50 mil em cédulas falsas.

Foi observado, após a apreensão das notas, que não se tratava de falsificação grosseira.

As cédulas foram adquiridas pela internet (por meio de um grupo de aplicativo de mensagens) e encaminhadas de outro Estado da Federação para Vila Velha/ES, de modo que a investigação prosseguirá com a realização da perícia das cédulas e do material apreendido.

O investigado, responderá pelo crime de adquirir ou guardar cédulas falsas, em que a pena varia entre 3 a 12 anos de reclusão.

