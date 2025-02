PF combate crime de moeda falsa na região norte do RS

Passo Fundo/RS. A Polícia Federal, em ação de repressão à circulação de cédulas falsas de real na região norte do Rio Grande do Sul, prendeu uma mulher em flagrante e apreendeu seiscentos reais em notas falsificadas, na tarde desta terça-feira (25/02).

Policiais federais, com informações de uma possível entrega de encomenda suspeita enviada por meio dos Correios para um endereço no município de Marau/RS, realizaram diligências e identificaram o local, efetuando a abordagem no momento em que a correspondência foi entregue. O pacote foi aberto na presença da destinatária e continha 06 cédulas de 100 reais, com indícios de falsidade.

A destinatária da encomenda, que tem 18 anos, foi conduzida à Delegacia de Polícia Federal em Passo Fundo, onde foi indiciada pelo crime de moeda falsa e, após, encaminhada ao Presídio Regional.

Comunicação Social da Polícia Federal em Passo Fundo

Fone (54) 3318-9000

Fonte: Polícia Federal