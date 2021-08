PF combate crime de moeda falsa na cidade de Cruzeiro/SP

Cruzeiro/SP – A Polícia Federal cumpriu nesta sexta-feira, 20/8, na cidade de Itanhandu/MG, um mandado de busca e apreensão no bojo da Operação FALSCH, com a finalidade de reprimir a introdução de cédulas falsas em estabelecimentos comerciais da cidade de Cruzeiro/SP.

Durante as investigações, foram verificados indícios de que duas jovens teriam realizado múltiplas compras na cidade de Cruzeiro/SP, com o uso de notas falsas. Foram também carreados elementos de informação de que as investigadas seriam suspeitas de praticar o tráfico de drogas na região.

Uma equipe da Polícia Federal deslocou-se até a cidade de Itanhandu/MG, para o cumprimento do mandado de busca e apreensão, expedido pela 1ª Vara Criminal da Subseção Judiciária de Guaratinguetá/SP.

Se confirmadas as suspeitas, as investigadas poderão responder por moeda falsa (artigo 289, §1º do Código Penal) e tráfico de drogas (artigo 33 da Lei 11.343/2006).

