PF combate crime de moeda falsa em Vilhena/RO

Foz do Iguaçu/PR – Integrantes da Polícia Federal, Força Nacional de Segurança Pública, Exército Brasileiro, Marinha do Brasil, em policiamento terrestre e aquático nos portos clandestinos do Rio Paraná e Lago de Itaipu, apreenderam entorpecentes, aparelhos celulares, eletrônicos, material de informática, roupas, perfumes, produtos alimentícios, calçados, veículos, embarcações e a prisão de duas nacionais paraguaias e detiveram 20 paraguaios que desrespeitaram decretos de prevenção ao COVID 19 (os mesmos foram encaminhados após trâmites migratórios as autoridades paraguaias), conforme descrição das ocorrências a seguir.

No dia 27/5, ocorreu a apreensão de duas embarcações em fibra, duas carretas de transporte das embarcações e dois veículos, na Base Náutica de Itaipulândia/PR, que estavam sendo usados para a prática de ilícitos. Uma terceira embarcação conseguiu fugir da ação policial, pois seus ocupantes efetuaram disparos de arma de fogo contra os policiais.

No dia 28/5, ocorreu apreensão de sete volumes contendo eletrônicos, material de informática e celulares, no local denominado Porto do Dentão, no final da Rua Tiradentes, acesso à Barranca do Rio Paraná.

As diligências realizadas no dia 29/5, resultaram na apreensão de dezessete volumes de produtos alimentícios (linguiça e frango), barranca do Rio Paraná, pesando um total de 1.500 kg. Nesta data também ocorreu a apreensão de três embarcações e carga de produtos alimentícios 300 kg, depositada em terra na barranca Rio Paraná, Favela Monsenhor Guilherme, Foz do Iguaçu. Ainda no mesmo dia, foi realizada a apreensão 27 volumes de produtos alimentícios pesando 1.200 kg (salsicha e linguiça suína) em uma casa abandonada na Favela do Monsenhor Guilherme, em Foz do Iguaçu. No local também foi apreendido um veículo que fazia o transporte da carga. Ocorreu também a apreensão de 47 volumes de vestuário e produtos alimentícios, totalizando 668 kg, no Porto Clandestino denominado Escadinha, Av. Beira Rio, Foz do Iguaçu.

No dia 30/5, ocorreu a apreensão de uma embarcação em alumínio, carregada com carvão, tabaco de narguilé, cosméticos e perfumes, a embarcação e carga foram apreendidas no Rio Paraná, próximo à Favela do Jupira, Foz do Iguaçu. Nesta data, também ocorreu a apreensão de dois volumes de calçados, no Porto Clandestino do Ivo, Av. Beira Rio, Foz do Iguaçu.

No dia 1/6, ocorreu a apreensão de 33 volumes de chinelos e produtos alimentícios, pesando 1.200 kg, no local denominado Porto Clandestino Escadinha, em Foz do Iguaçu.

No dia 2/6, foi feita a apreensão de 45 volumes de produtos alimentícios, pesando um total de 1.500 kg, no Porto Clandestino denominado Ivo, na Av. Beira Rio, que dá acesso ao Rio Paraná.

No dia 3/6, diligências resultaram na apreensão de um caminhão carregado com 250 caixas de cigarros na área rural de Sub Sede, em Santa Helena, próximo ao Lago de Itaipu.

No dia 04/06, ocorreu a apreensão de 11,969 kg de maconha, embalada a vácuo, e de 1 kg de cocaína, com duas paraguaias, no Porto Clandestino denominado Escadinha, que dá acesso ao Rio Paraná.

No dia 7/6, ocorreu a apreensão de uma embarcação de madeira carregada com 557 kg de maconha no Rio Paraná, próximo à Favela do Jupira, Foz do Iguaçu.

Todas mercadorias apreendidas, embarcações e veículos apreendidos foram encaminhados à Receita Federal em Foz do Iguaçu.

As presas referentes à ocorrência do dia 4/6, bem como todos os entorpecentes apreendidos foram apresentados na Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu, para as providências cabíveis.

Comunicação Social da Polícia Federal em Foz do Iguaçu

Contato: (45)3576-5515