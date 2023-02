PF combate crime de moeda falsa

Fortaleza/CE. A Polícia Federal deu cumprimento a um mandado de busca e apreensão na manhã desta sexta-feira (3/2), com o objetivo de identificar responsáveis pelo crime de moeda falsa.

A ação decorre de investigações que tiveram início em janeiro de 2022, quando a Polícia Federal, em ação conjunta com os Correios, apreendeu cédulas falsas em encomenda postal que ainda seria entregue a destinatário em Fortaleza/CE.

Após a confirmação de que a encomenda continha cédulas falsas, foram realizadas diligências com objetivo de confirmar o destinatário e responsável pela encomenda.

O mandado de busca foi expedido pela 32ª Vara da Justiça Federal, com cumprimento em endereço residencial do bairro Paupina, em Fortaleza/CE. Foi apreendido aparelho celular do suspeito, que pode responder pelo crime de moeda falsa, com pena que pode chegar a 12 anos de reclusão.

As investigações continuam, com análise do material apreendido e podem alcançar outros envolvidos.

Comunicação Social da Polícia Federal no Ceará

Contato: (85) 3392-4868/99720194