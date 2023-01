PF combate crime de moeda falsa

Fortaleza/CE. A Polícia Federal deu cumprimento a dois mandados de busca e apreensão na manhã desta sexta-feira (27/1), com o objetivo de identificar responsáveis pelo crime de moeda falsa.

As investigações tiveram início em outubro de 2020, quando a Polícia Militar realizou a prisão em flagrante de mulher que estaria fazendo compras com cédulas falsas no comércio de Fortaleza/CE.

Após análise do material apreendido com ela, foi identificada possível participação de outras duas pessoas, que teriam auxiliado e intermediado a aquisição das cédulas falsas junto aos fornecedores.

Os mandados de busca foram expedidos pela 11ª Vara da Justiça Federal, com cumprimento em endereços residenciais na capital cearense. Foram apreendidos aparelhos celulares, mídias e documentos dos suspeitos, que responderão também pelo crime de moeda falsa, com pena que pode chegar a 12 anos de reclusão.

As investigações continuam, com análise do material apreendido e podem alcançar outros envolvidos.

Comunicação Social da Polícia Federal no Ceará

