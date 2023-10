PF combate crime de lavagem de dinheiro

Goiânia/GO – A Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje (19/10) a Operação Elo Fraco com o objetivo de combater crime de lavagem de capitais em 4 Unidades da Federação.

Policiais Federais estão cumprindo 11 mandados judiciais, sendo 6 mandados de busca e apreensão e 5 mandados de prisão preventiva, nos Estados de Goiás, Mato Grosso, Pará e Tocantins. Também estão sendo cumpridas ordens judiciais de sequestro de bens dos investigados.

As investigações apuraram que entre anos de 2019 e 2021, seis empresas de fachada com sedes fictícias nos Estados acima mencionados foram utilizadas para lavar dinheiro oriundo do tráfico internacional de drogas praticado por facção criminosa.

Apesar de possuírem registro perante a Junta Comercial e figurarem como locatárias de salas comerciais, as empresas nunca funcionaram de fato e, em poucos anos de existência (somente no papel), movimentaram juntas mais de 150 milhões de reais em suas contas bancárias.

Os responsáveis por essas empresas responderão pelos crimes de organização criminosa e de lavagem de capitais.

O nome da operação faz alusão ao fato de que a atividade criminosa foi descoberta a partir da análise bancária da empresa de fachada com sede fictícia em Aparecida de Aparecida – GO, a qual foi responsável por movimentar somente 1% do total de dinheiro ilegal.

