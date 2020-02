PF combate contrabando na fronteira do Brasil com o Paraguai

Naviraí/MS – A Polícia Federal de Naviraí/MS deflagrou nesta quinta-feira (13/02) a OPERAÇÃO ABATE, que visa desarticular organização criminosa voltada à prática dos delitos de contrabando, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.

Estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão no município de Sete Quedas/MS, fronteira do Brasil com o Paraguai, expedidos pela 3ª Vara Federal da Seção Judiciária de Campo Grande/MS. Os mandados foram cumpridos em endereços residenciais dos investigados, os quais estariam internalizando irregularmente em território nacional couro e agrotóxico, assim como dissimulando a origem ilícita dos recursos financeiros obtidos com a prática criminosa por intermédio de pessoas jurídicas de fachada e interpostas pessoas.

O nome da operação é uma alusão ao abatedouro utilizado pelos investigados para realizar a mescla do produto lícito com o material importado irregularmente do Paraguai, com o escopo de dar uma aparência lícita aos valores auferidos com a prática delitiva.

