PF combate contrabando em Foz do Iguaçu/PR

Foz do Iguaçu/PR – Na noite desta sexta-feira (02/06), policiais federais deflagraram uma operação de combate ao contrabando e descaminho nas proximidades da aduana da Ponte Internacional Tancredo Neves, divisa com a Argentina, em Foz do Iguaçu/PR.

Com apoio de servidores da Receita Federal e do BOPE, a operação visava os veículos que transportam mercadorias contrabandeadas e descaminhadas da Argentina, ingressando no território brasileiro sem nenhum controle fiscal ou sanitário dos órgãos competentes.

Foram vistoriados diversos veículos que ingressavam no país pela aduana, sendo apurados não só os pertences e volumes trazidos mas também documentos pessoais e identificação veicular. Os policiais ainda fiscalizaram veículos que estavam estacionados irregularmente na ponte, aguardando no acostamento uma possível saída dos agentes da área de fiscalização da aduana.

Durante a abordagem dos policiais, o trânsito chegou a ser interditado temporariamente na ponte Tancredo Neves, sendo rapidamente liberado para o fluxo dos turistas.

Foram apreendidos ao final diversas caixas de gêneros alimentícios e de vinhos, além de 3 (três) veículos, todos encaminhados para a Delegacia da Receita Federal em Foz do Iguaçu/PR para a contabilização dos produtos e a realização dos procedimentos legais.

Após a aduana da Ponte Internacional da Amizade, divisa com o Paraguai, agora a PF também estenderá o reforço operacional na área da aduana da Ponte Internacional Tancredo Neves, com reforço de policiais na fiscalização de veículos e pessoas além de operações para inibir as quadrilhas responsáveis pelo contrabando e descaminho de mercadorias, principalmente de gêneros alimentícios.

Comunicação Social da Polícia Federal em Foz do Iguaçu/PR

CS/PF/Foz [email protected]

Disque-Denúncia (45) 99116-8691 (telefone/WhatsApp)

Fonte: Polícia Federal