PF combate contrabando de cigarros estrangeiros em Minas Gerais

Juiz de Fora/MG – A Polícia Federal deflagrou hoje (10/7) a operação policial Caratinga, para combater o contrabando de cigarros estrangeiros, em Minas Gerais. Policiais federais deram cumprimento a dois mandados de busca e apreensão, na cidade mineira de Caratinga, ambos expedidos pela Vara Única da Subseção Judiciária de Muriaé.

As investigações tiveram início no mês passado, após a prisão em flagrante de possível integrante de uma associação criminosa responsável pela introdução clandestina dos cigarros no Brasil e sua comercialização na região leste de Minas Gerais. Foram apreendidos dois aparelhos de telefone celular.

Os investigados responderão pelos crimes de contrabando e associação criminosa, podendo cumprir até oito anos de reclusão, se condenados.

Seguindo todos os protocolos de cuidados do Ministério da Saúde em face da pandemia do Covid-19, a Polícia Federal continua trabalhando para a manutenção da lei e da ordem, preservando o estado democrático de direito.

