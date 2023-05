PF combate contrabando de cigarros eletrônicos

Fortaleza/CE. A Polícia Federal deflagrou operação policial “2.2x”, na manhã desta quarta-feira (31/5), com o objetivo de combater o contrabando de cigarros eletrônicos no Ceará. Mandados de Busca e Apreensão expedidos pela 12ª Vara da Justiça Federal estão sendo cumpridos em Fortaleza (10) e Juazeiro do Norte/CE (3).

Investigação da PF identificou publicidade e negociações de cigarros eletrônicos em perfis de redes sociais, com entregas em domicílio/delivery, bem como em lojas de comércio de rua e mercados. A operação busca identificar os responsáveis pela publicidade, guarda e comercialização de cigarros eletrônicos no estado e apreender os produtos ilícitos.

As condutas podem configurar, em tese, o cometimento do crime de contrabando, com pena de até cinco anos de prisão, sem prejuízo da descoberta de outros crimes mais graves praticados a partir da análise do material apreendido.

Ação ocorre no Dia Mundial de combate ao Fumo ou Dia Mundial Sem Tabaco, que foi criado em 1987 pela Organização Mundial da Saúde (OMS). O nome da operação remete ao incremento do risco que têm os usuários de cigarros eletrônicos – 2.2 vezes mais risco de câncer comparado a não fumantes, bem como riscos de contrair câncer em idade mais jovem que os fumantes de cigarros tradicionais.

