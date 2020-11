PF combate compartilhamento de arquivos de abuso sexual infantojuvenil

Vila Velha/ES – A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira, 17/11, a Operação PESADELO, com o objetivo de combater fraudes relacionadas a imóveis do acervo patrimonial da Caixa Econômica Federal.

A operação contou com a participação de nove policiais federais, sendo realizado o cumprimento de dois mandados de busca e apreensão, em Aparecida de Goiânia/GO, na residência e no escritório do advogado investigado.

ENTENDA O CASO

O inquérito policial foi instaurado a partir de comunicação de crime feita pela CEF, informando que imóvel do seu acervo patrimonial, localizado em Vila Velha/ES e avaliado em R$ 2 milhões, havia sido invadido. Ao ser questionado, o invasor alegou que havia comprado a residência, mediante acordo judicial com a CAIXA, por intermédio de um advogado de Goiás, no valor total de R$ 550 mil.

Com o avanço das investigações, concluiu-se que o advogado simulou um acordo entre o invasor e a CAIXA, falsificando a assinatura do representante da instituição bancária. Na sequência, o advogado investigado protocolou o falso acordo em processo em trâmite na Justiça Federal e recebeu do invasor R$ 55 mil a título de entrada.

No cumprimento dos mandados de buscas, foram apreendidos outros seis acordos falsos, indicando provável participação do investigado em outras fraudes similares, bem como equipamentos de mídia que serão submetidos à perícia em continuidade a investigação.

CRIMES INVESTIGADOS

O investigado responderá pelos crimes de estelionatos contra a CAIXA, uso de documento falso e patrocínio infiel, todos previstos no Código Penal.



