PF combate caça e pesca ilegais

Goiânia/GO. A Polícia Federal deflagrou nesta semana a Operação Curupira, em ação conjunta com o ICMBio/GO, visando prevenir e reprimir a prática da caça e da pesca ilegais e predatórias às margens e no leito do Rio Araguaia e dos efêmeros lagos que são formados pelas suas águas

As ações, que se iniciaram em 31/1 e se estendem até 5/2, consistem na fiscalizatória ambiental no interior e no entorno (zona de amortecimento) da Área de Proteção Ambiental/APA Meandros do Rio Araguaia, que se encontra incrustada em grande parte do município de São Miguel do Araguaia/GO e numa porção menor do município de Nova Crixás/GO.

Durante o período de defeso (período proibido para a pesca) e da piracema (período de reprodução dos peixes), os peixes nativos do Rio Araguaia sobem seu leito com o fim de se reproduzirem.

Para sua própria segurança e de modo instintivo, os peixes se agrupam na forma de grandes cardumes, visando proteger-se de eventuais predadores naturais.

Esse evento coloca os peixes nativos em uma situação mais vulnerável e de fácil captura por parte dos pescadores que, de maneira predatória e cruel, se utilizam dos mais diversos petrechos para promoverem a captura da maior quantidade de peixes possível, sem sequer se importarem com seus respectivos pesos, tamanhos e graus de ameaça de extinção.

Atraídos pela grande quantidade de peixes disponíveis e vulneráveis nessa época do ano, alguns desses pescadores se transformam também em caçadores e passam a promover a prática da caça ilegal e predatória de forma concomitante com a pesca ilegal e predatória.

Nesse sentido, essa operação visa inicialmente incutir na sociedade e nas comunidades locais o efeito pedagógico das ações, conscientizando-as acerca da necessária preservação de peixes e animais silvestres e, em última análise, exercer de fato um papel preventivo e repressivo à caça e pesca ilegais e predatórias, na medida em que forem constatadas as situações de degradação ambiental.

Comunicação Social da Polícia Federal em Goiás

[email protected]

(62) 3240-9607

(62) 99216-6260