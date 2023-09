PF combate ao abuso sexual infantil em PE

Recife/PE. A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (27/9), a Operação Infância Resgatada 7, em Primavera/PE, e foram cumpridos um mandado de prisão preventiva e um mandado de busca e apreensão, expedidos pela 35ª Vara Criminal da Justiça Federal de Pernambuco. De acordo com as investigações, há suspeitas de que ao menos uma criança pode ter sido vítima de abuso sexual.

Ainda nesta quarta-feira, foi deflagrada a Operação Cyber Wolf 2, no município de Paudalho/PE. Na ação, foi cumprido um mandado de busca e apreensão, expedido pela 36ª Vara Criminal da Justiça Federal de Pernambuco. Durante as diligências, foi apreendido um celular, o qual será submetido a exame pericial, com o fim de verificar o armazenamento, divulgação e venda de imagens e vídeos contendo cenas de abuso sexual infantil, bem como a possível prática de estupro de menor e de produção de material com conteúdo dessa natureza.

Já no município de Xexéu/PE, a Operação Anjo da Guarda 3 também foi deflagrada para combater o abuso sexual infantil. Na ação, foi cumprido um mandado de busca e apreensão, expedido pela 26ª Vara da Justiça Federal de Pernambuco.

As investigações das operações mencionadas tiveram início em 2022, por meio de informações repassadas à Polícia Federal pelo NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children), organização não governamental americana, a qual centraliza o recebimento de denúncias sobre crimes relacionados ao abuso sexual infantil e ao desaparecimento de crianças.

Comunicação Social da Polícia Federal em Pernambuco

Contato: (81) 2137-4076

E-mail: [email protected]

Fonte: Polícia Federal