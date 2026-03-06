PF combate abuso sexual infantojuvenil em Cataguases/MG

Juiz de Fora/MG – Nesta sexta-feira (6/3), a Polícia Federal deflagrou uma operação com o objetivo de reprimir crimes de abuso sexual infantojuvenil praticados no ambiente virtual. A ação cumpriu mandado de busca e apreensão expedido no âmbito de investigação que apura a aquisição, o compartilhamento e a produção de arquivos com cenas de abuso sexual envolvendo crianças e adolescentes.

De acordo com as investigações, o suspeito compartilhava, pela internet, fotos e vídeos contendo cenas de abuso sexual por plataformas que permitem a troca direta de arquivos entre usuários, sem a necessidade de um servidor centralizado.

Durante a operação, foram apreendidos um smartphone, um computador e dispositivos de armazenamento digital, que serão encaminhados à perícia técnica para aprofundamento das investigações. Também foram localizados diversos arquivos relacionados a crimes de abuso sexual infantojuvenil, motivo pelo qual o investigado foi autuado em flagrante e conduzido à Delegacia da Polícia Federal em Juiz de Fora/MG.

Nomenclatura e alerta

Embora o termo “pornografia infantil” ainda conste na legislação brasileira (art. 241-E da Lei nº 8.069/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente), a comunidade internacional tem preferido utilizar expressões como “abuso sexual de crianças e adolescentes” ou “violência sexual infantil”, por melhor refletirem a gravidade e a violência desses crimes.

A Polícia Federal reforça o alerta a pais e responsáveis sobre a importância de acompanhar e orientar crianças e adolescentes quanto ao uso seguro da internet. Conversar abertamente sobre os riscos do ambiente virtual, supervisionar o uso de redes sociais e aplicativos, e observar mudanças de comportamento — como isolamento repentino ou sigilo excessivo — são medidas fundamentais para a prevenção de abusos.

A prevenção continua sendo a forma mais eficaz de proteger crianças e adolescentes. Informação, atenção e diálogo são ferramentas essenciais para garantir segurança e bem-estar e ajudar a salvar vidas.

Comunicação Social da Polícia Federal em Minas Gerais

(31) 3168-6342

[email protected]

@pfminasgerais

Fonte: Polícia Federal