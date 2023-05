PF combate abuso sexual infantil na internet no ES

Vila Velha/ES – A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (25/05), a Operação Observante III, com objetivo de combater a posse e difusão de arquivos contendo exploração sexual de crianças pela internet.

A operação contou com a participação de cinco policiais federais para cumprimento de um mandado de busca e apreensão na residência do investigado, no município de Santa Maria de Jetibá/ES. No local, o investigado foi preso em flagrante e seus equipamentos de mídia foram apreendidos.

A prisão ocorreu em virtude de, no transcorrer do cumprimento do mandado, após varredura nas mídias encontradas no seu domicílio, terem sido encontrados arquivos contendo imagens de exploração sexual e pornografia de crianças e adolescentes.

O material apreendido será agora submetido a perícia para elaboração de laudo e identificação de outros eventuais envolvidos.

Os investigados responderão pelos crimes de compartilhamento de arquivos contendo pornografia infantil e poderão ainda responder pelo crime de posse de arquivos, no caso de flagrante, quando do cumprimento da busca.

Comunicação Social da Polícia Federal no ES

[email protected]

(27) 3041-8245 / 8051

Fonte: Polícia Federal