PF, com o apoio da PMPR, realiza varredura de segurança em hotel que sediará a LXVII Reunião Ordinária do Conselho do Mercado Comum

Foz do Iguaçu/PR. A Polícia Federal, em conjunto com o Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) e com a Companhia Independente de Operações com Cães (CIOC), ambos da Polícia Militar do Paraná, realizou, nesta sexta-feira (19/12), varredura técnica de segurança no hotel que sediará a LXVII Reunião Ordinária do Conselho do Mercado Comum (CMC), bem como a agenda de Reuniões de Ministros das Relações Exteriores dos Estados-Partes e Associados do MERCOSUL e de Ministros da Economia e Presidentes de Bancos Centrais dos Estados-Partes, em Foz do Iguaçu/PR. Além disso, foi realizada varredura em quarto destinado à hospedagem de autoridade que participará dos eventos.

A ação, que contou com o apoio de cães farejadores, integra o conjunto de medidas preventivas adotadas pela Polícia Federal para garantir a segurança das autoridades e delegações durante o evento.

A varredura, a qual inclui procedimentos antibomba e de detecção de agentes QBRN (Químicos, Biológicos, Radiológicos e Nucleares), tem como objetivo assegurar que o ambiente esteja plenamente seguro antes da ocupação, em conformidade com os protocolos de proteção a autoridades e grandes eventos internacionais.

A Polícia Federal, bem como os demais órgãos de segurança pública, atua de forma contínua e técnica na implementação das ações de segurança, reforçando o compromisso com a prevenção de riscos e a preservação da ordem durante a realização da Cúpula do MERCOSUL.

Comunicação Social da Polícia Federal no Paraná

Contato: (41) 3251-7809

E-mail: [email protected]

Fonte: Polícia Federal