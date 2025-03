PF, CIOF e polícia paraguaia prendem suspeito e recuperam veículo furtado

Foz do Iguaçu/PR. A Polícia Federal, em ação integrada com a Polícia Nacional do Paraguai e o Centro Integrado de Operações de Fronteira (CIOF), prendeu um homem e recuperou uma caminhonete furtada no Brasil, na tarde deste sábado (1/3), na região da Tríplice Fronteira.

A operação teve início após a proprietária do veículo acionar a Polícia Federal na aduana da Ponte Internacional da Amizade, informando que sua caminhonete estava desaparecida e que o rastreador indicava sua localização no Paraguai. A partir dessa informação, as forças de segurança coordenaram uma ação conjunta e, por meio do CIOF, compartilharam os dados da ocorrência com as autoridades paraguaias.

O veículo foi localizado no pátio de um hotel em Ciudad del Este, onde também foi detido um suspeito. Ele foi encaminhado às autoridades paraguaias para os procedimentos cabíveis.

O veículo está à disposição da proprietária na Comissaria de Polícia no Paraguai para restituição.

Comunicação Social da Polícia Federal em Foz do Iguaçu/PR

[email protected]

Canal para denúncia: [email protected]

Fonte: Polícia Federal