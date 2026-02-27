PF captura foragidos da Justiça no Aeroporto Internacional de Belém/PA

Belém/PA. A Polícia Federal prendeu, nos dias 25 e 26/2, dois foragidos da Justiça no Aeroporto Internacional de Belém/PA, dando cumprimento a dois mandados de prisão expedidos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará. As prisões ocorreram durante ações rotineiras de inteligência aeroportuária.

A primeira prisão foi realizada após verificação nos sistemas da PF, quando se constatou um mandado de prisão em aberto contra um passageiro por estupro de vulnerável. A segunda ocorreu após análise de inteligência que identificou um prestador de serviço do aeroporto com mandado de prisão em aberto por lesão corporal grave.

Após a confirmação das identidades, os indivíduos foram conduzidos à Delegacia da Polícia Federal no aeroporto para os procedimentos legais e, posteriormente, encaminhados ao sistema prisional, onde permanecem à disposição da Justiça.

Comunicação Social da Polícia Federal no Pará

E-mail: [email protected]

Fonte: Polícia Federal