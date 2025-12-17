Polícia Federal
PF captura foragidos da justiça, apreende passaporte e arma de fogo no Aeroporto Internacional de Guarulhos
Guarulhos/SP. Em uma série de ações realizadas nesta semana no Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos, a Polícia Federal efetuou a captura de dois foragidos da Justiça, apreendeu um passaporte por determinação judicial e flagrou a tentativa de transporte ilegal de uma arma de fogo em bagagem com destino à Europa. As ações, ocorridas entre os dias 15 e 16 de dezembro, resultaram ainda no registro de um caso de possível importunação sexual a bordo de uma aeronave.
Captura de procurados pela Justiça
Entre segunda-feira (15) e terça-feira (16), no controle migratório, policiais federais auxiliados pelos sistemas de inteligência da corporação prenderam dois homens procurados pela Justiça. Um dos mandados foi expedido no estado do Paraná e o outro no Mato Grosso do Sul. Os crimes pelos quais os indivíduos são procurados incluem roubo, tráfico de drogas e receptação. Após a prisão, os detidos foram conduzidos à delegacia da PF no aeroporto e, posteriormente, encaminhados ao sistema prisional, onde permanecem à disposição dos respectivos juízos.
Apreensão de passaporte
Também na terça-feira (16), durante fiscalização de rotina no controle migratório, os agentes apreenderam um passaporte brasileiro. A apreensão foi realizada em cumprimento a determinação judicial emitida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região (Espírito Santo). O documento será encaminhado à autoridade judiciária que determinou a medida.
Arma de fogo em bagagem com destino a Lisboa
Ainda no dia 16, Agentes de Proteção da Aviação Civil (APAC’s), durante a inspeção de bagagens por meio de aparelho de raios-x, identificaram um objeto suspeito no porão de bagagens despachadas. Acionada, a PF localizou uma arma de fogo desmuniciada dentro de uma mala que seria embarcada em voo com destino a Lisboa, Portugal. O passageiro, brasileiro, foi conduzido à delegacia da PF no aeroporto. Foi instaurado inquérito policial para apurar o caso, com base no Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/2003).
Registro de possível de importunação sexual a bordo
Em outro fato ocorrido na terça-feira (16), a PF foi acionada pelo comandante de uma aeronave procedente de Portugal. A intervenção da PF para realizar o desembarque compulsório foi solicitada devido a uma ocorrência de possível importunação sexual, alegada por uma passageira contra um companheiro de viagem, nacional de Portugal. Os envolvidos foram ouvidos pela autoridade policial e o fato foi registrado para as devidas apurações.
A Polícia Federal segue atuando de forma integrada e com o uso contínuo de tecnologia de ponta para garantir a segurança nos pontos de entrada e saída do país.
Comunicação Social
Delegacia Especial no Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos
Superintendência da Polícia Federal em São Paulo
Tel.: (11) 2445-2212
Fonte: Polícia Federal
Chuvas favorecem milho e pode adiantar a safra de verão 2025/26
As chuvas registradas nas últimas semanas em diversas regiões produtoras do país vêm favorecendo o desenvolvimento das lavouras de milho...
Coser quer mais transparência em placas de inauguração de obras
O deputado João Coser (PT) propôs um projeto de lei (PL) para ampliar a transparência e valorizar os profissionais responsáveis...
Agronegócio bate recorde de R$ 171,8 bilhões em Valor Bruto da Produção
A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) estima que Minas Gerais encerre 2025 em recorde de faturamento e...
Assembleia faz reunião nesta quarta (17) para votar 38 projetos
A Assembleia Legislativa (Ales) se reúne em sessão ordinária virtual, nesta quarta-feira (17), às 10 horas, para votar 35 proposições...
Farsul prevê 2026 como um ano de safra melhor, mas crise de crédito continua
A Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul) vê 2026 como um ano de safra melhor, mas dentro...
PF deflagra operação contra pesca com utilização de explosivos na Baía de Todos os Santos
Salvador/BA. A Polícia Federal deflagra, na manhã desta quarta-feira (17/12), com o apoio da Companhia Independente de Polícia de Proteção...
PF deflagra Operação Guardiões do Amanhã 2 contra o abuso sexual infantojuvenil
Guaíra/PR. A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (17/12), a Operação Guardiões do Amanhã 2, com o objetivo de combater crimes...
FA 1434 / 13 DE DEZEMBRO DE 2025
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
FA 1433 / 06 DE DEZEMBRO DE 2025
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
São Mateus
Gestão Transparente | São Mateus reforça parceria institucional na posse da nova diretoria do TCE-ES
Prefeito Marcus Batista e o Controlador Geral Rodrigo Peter Peterle participam da solenidade do biênio 2026–2027 e reafirmam compromisso com...
Verão 2026 | Balneário de Guriri terá nova arena esportiva
Estrutura de 1.200 m² será montada na faixa de areia e terá esportes, cultura, lazer e convivência durante toda a...
São Mateus assume gestão do antigo Ceasa e anuncia criação de Hub Industrial e Logístico
Com localização estratégica às margens da BR-101, área de mais de 41 mil metros quadrados funcionará como incubadora de empresas...
Regional
Homem é executado em ataque com mais de 40 tiros no Norte do Espírito Santo
Vítima foi identificada como Gustavo Conceição Santos; crime ocorreu no Centro de Sooretama e segue sob investigação. SOORETAMA/ES – Um...
Sogro é morto a facadas pelo próprio genro no Norte do ES
Um homem de 66 anos, identificado como Jaime Durão de Miranda, foi morto a facadas pelo próprio genro, de 36...
Mulher finge estar morta e sobrevive a tentativa de assassinato no Noroeste do ES
Uma mulher de 39 anos sobreviveu a uma tentativa de homicídio após ser baleada e fingir que estava morta, na...
Estadual
Sedu realiza Concerto de Natal do Programa Música na Rede no Theatro Carlos Gomes
A Secretaria da Educação (Sedu) promove, nesta quarta-feira (17), às 19h30, o Concerto de Natal do Programa Música na Rede,...
Estudante da Escola Jesus Cristo Rei conquista destaque nacional em concurso de violão
Um estudante da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Jesus Cristo Rei, em Cariacica, conquistou destaque nacional ao...
Sedu lança 5ª edição de e-book com práticas pedagógicas inovadoras das Escolas do Futuro
A Secretaria da Educação do Espírito Santo (Sedu), por meio do Centro de Formação dos Profissionais da Educação (Cefope) e...
Nacional
Homem flagra companheira com amante ao chegar de viagem e ataque é registrado em vídeo
Caso de violência doméstica e possível tentativa de homicídio ganhou ampla repercussão nas redes sociais; polícia ainda apura os fatos....
Mulher é atropelada por ex-companheiro e fica gravemente ferida; vídeo
Vítima possuía medida protetiva contra o agressor; crime ocorreu na zona leste da capital paulista. Uma mulher ficou gravemente ferida...
Mulher rapta bebê e criança autista no Rio, foge para MG e é presa
O crime ocorreu na última sexta (12/12), mas a mulher e o bebê de 8 meses só foram localizados nesta...
Policial
Projeto “PRF para Sempre” é implementado no Espírito Santo
O projeto “PRF para Sempre” foi implementado na manhã desta terça-feira (16), no auditório da Superintendência Regional da PRF no...
DFRV prende pai e filho apontados como líderes de esquema de receptação de caminhões furtados
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV), prendeu...
PCES prende suspeito de tráfico de drogas e apreende dois adolescentes em Guaçuí
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Guaçuí, prendeu, nessa segunda-feira (15),...
ENTRETENIMENTO
Alessandra Negrini celebra aniversário do filho Antônio com foto nostálgica: ’29 anos’
Alessandra Negrini, de 55 anos, emocionou os fãs nesta terça-feira (16), ao relembrar um momento especial ao lado do filho,...
Mateus Carrieri celebra 50 anos de carreira e compartilha emoção: ‘Morrer atuando’
Mateus Carrieri, de 58 anos, compartilhou uma imagem de sua carteira de trabalho, mostrando que completou 50 anos de carreira,...
Letícia Colin curte dia de sol em cruzeiro ao lado do filho: ‘Eu sei que é terça feira,mas…’
Letícia Colin, de 35 anos, aproveitou um dia de sol em alto-mar nesta terça-feira (16) e compartilhou momentos de lazer...
POLÍTICA
PL quer regulamentar uso de spray de pimenta para autodefesa
O deputado estadual Alcântaro Filho (Republicanos) apresentou o Projeto de Lei (PL) 843/2025, que dispõe sobre a regulamentação da comercialização...
Assembleia faz reunião nesta quarta (17) para votar 35 projetos
A Assembleia Legislativa (Ales) se reúne em sessão ordinária virtual, nesta quarta-feira (17), às 10 horas, para votar 35 proposições...
Ecoporanga AgroShow: PL inclui festa no calendário do ES
A maior festividade da história do município de Ecoporanga, Agroshow pode virar data comemorativa no Calendário Oficial do Estado. A...
Esportes
Vasco e Corinthians vão decidir o título da Copa do Brasil
Os dois times superaram, nos pênaltis, Cruzeiro e Fluminense, respectivamente, em jogos que ocorreram no domingo A Copa do Brasil...
Vasco vence Fluminense nos pênaltis e garante vaga na final da Copa do Brasil
Em um clássico eletrizante no Maracanã, o Vasco da Gama assegurou sua classificação para a grande final da Copa do...
Corinthians supera Cruzeiro nos pênaltis e está na final da Copa do Brasil
Em uma noite de drama e emoção na Neo Química Arena, o Corinthians conquistou sua vaga na final da Copa...
Mais Lidas da Semana
-
Economia7 dias ago
Governo confirma salário mínimo de R$ 1.621 em 2026
-
Estadual6 dias ago
ALERTA | Todo Espírito Santo sob alerta de tempestade e queda de granizo
-
Variedades6 dias ago
Ser um “adulto não-funcional” pode acabar com o tesão? Entenda
-
Variedades6 dias ago
“Marmita” de casal? Como viver a experiência sem se apegar
-
Nacional5 dias ago
VÍDEO | Mulher retira a roupa durante o treino e viraliza
-
Nacional5 dias ago
“Amor ou cilada?” | Casal é furtado durante momento íntimo; vídeo repercute nas redes
-
Esportes7 dias ago
Flamengo vence Cruz Azul e avança na Copa Intercontinental
-
Entretenimento7 dias ago
‘Até breve’ | Jorge & Mateus marcam data do último show antes de pausa na carreira