PF captura foragidos da justiça, apreende passaporte e arma de fogo no Aeroporto Internacional de Guarulhos

Guarulhos/SP. Em uma série de ações realizadas nesta semana no Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos, a Polícia Federal efetuou a captura de dois foragidos da Justiça, apreendeu um passaporte por determinação judicial e flagrou a tentativa de transporte ilegal de uma arma de fogo em bagagem com destino à Europa. As ações, ocorridas entre os dias 15 e 16 de dezembro, resultaram ainda no registro de um caso de possível importunação sexual a bordo de uma aeronave.

Captura de procurados pela Justiça

Entre segunda-feira (15) e terça-feira (16), no controle migratório, policiais federais auxiliados pelos sistemas de inteligência da corporação prenderam dois homens procurados pela Justiça. Um dos mandados foi expedido no estado do Paraná e o outro no Mato Grosso do Sul. Os crimes pelos quais os indivíduos são procurados incluem roubo, tráfico de drogas e receptação. Após a prisão, os detidos foram conduzidos à delegacia da PF no aeroporto e, posteriormente, encaminhados ao sistema prisional, onde permanecem à disposição dos respectivos juízos.

Apreensão de passaporte

Também na terça-feira (16), durante fiscalização de rotina no controle migratório, os agentes apreenderam um passaporte brasileiro. A apreensão foi realizada em cumprimento a determinação judicial emitida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região (Espírito Santo). O documento será encaminhado à autoridade judiciária que determinou a medida.

Arma de fogo em bagagem com destino a Lisboa

Ainda no dia 16, Agentes de Proteção da Aviação Civil (APAC’s), durante a inspeção de bagagens por meio de aparelho de raios-x, identificaram um objeto suspeito no porão de bagagens despachadas. Acionada, a PF localizou uma arma de fogo desmuniciada dentro de uma mala que seria embarcada em voo com destino a Lisboa, Portugal. O passageiro, brasileiro, foi conduzido à delegacia da PF no aeroporto. Foi instaurado inquérito policial para apurar o caso, com base no Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/2003).

Registro de possível de importunação sexual a bordo

Em outro fato ocorrido na terça-feira (16), a PF foi acionada pelo comandante de uma aeronave procedente de Portugal. A intervenção da PF para realizar o desembarque compulsório foi solicitada devido a uma ocorrência de possível importunação sexual, alegada por uma passageira contra um companheiro de viagem, nacional de Portugal. Os envolvidos foram ouvidos pela autoridade policial e o fato foi registrado para as devidas apurações.

A Polícia Federal segue atuando de forma integrada e com o uso contínuo de tecnologia de ponta para garantir a segurança nos pontos de entrada e saída do país.

