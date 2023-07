PF, BPFron e Exército Brasileiro apreende veículo com cigarros paraguaios no PR

Terra Roxa/PR- A Polícia Federal, em ação integrada com a Polícia Militar do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron) e com militares do Exército Brasileiro, apreendeu um veículo carregado com aproximadamente 40 caixas de cigarro de origem paraguaia, na madrugada desta segunda-feira (3/7).

O flagrante aconteceu quando a equipe policial deu ordem de parada ao veículo. Na ocasião, o motorista empreendeu fuga e, após acompanhamento tático pelos policiais, o carro foi abandonado em meio a uma lavoura, tendo o indivíduo fugido, deixando todas os produtos ilegais no local.

Diante da situação, todo a mercadoria ilícita foi apreendida e encaminhada à Delegacia de Polícia Federal em Guaíra/PR.

Comunicação Social da Polícia Federal em Guaíra/PR

Fonte: Polícia Federal