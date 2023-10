PF, BPFRON e BOPE apreendem cigarros contrabandeados do Paraguai

Guaíra/PR. A Polícia Federal, em ação conjunta com o Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFRON) e o Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) do Paraná, apreendeu, nessa quinta-feira (5/10), um veículo carregado com cerca de 50 caixas de cigarros do Paraguai, em patrulhamento na área rural de Guaíra/PR.

Durante o acompanhamento tático, o veículo foi abandonado com as mercadorias.

Diante da situação, o veículo e o cigarros apreendidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal em Guaíra.

As investigações seguem em andamento para identificação dos envolvidos.

