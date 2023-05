PF, BPFRON e 19º BPM apreendem veículo carregado com drogas em Guaíra/PR

Guaíra/PR. Nesta quinta-feira (18/06), policiais militares do BPFRON e 19º Batalhão, em ação integrada com policiais federais, realizavam patrulhamento quando deram ordem de parada a um veículo, em Guaíra/PR. O condutor não acatou a ordem e fugiu com o veículo. Mais tarde o veículo foi abandonado e o condutor não foi encontrado. O carro estava carregado com 118,4 kg de substância análoga à maconha.

O carro e a droga apreendida foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal em Guaíra.

Fazem parte do Programa Guardiões da Fronteira, e também desta operação interagências, equipes da Polícia Federal, BPFRON e BOPE da PMPR, TIGRE e GOA da PCPR, Força Tática do 12° BPMMS e Exército Brasileiro, com apoio da CGFRON/SENASP/MJSP.

PF/Guaíra/PR

Disque denúncia: (44) 3642-9131

BPFRON/PMPR

Disque denúncia: (44) 99985-2726

Disque denúncia 181

Fonte: Polícia Federal