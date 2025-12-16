PF auxilia na prisão de três foragidos internacionais em diferentes países

Florianópolis/SC. Em uma semana, a Polícia Federal auxiliou na captura de três homens, foragidos da justiça catarinense, que estavam residindo fora do Brasil.

Um deles foi preso em Portugal, no último dia 10/12. O homem foi condenado, em 2022, a cumprir uma pena de seis anos e cinco meses, em regime fechado, pelo crime de roubo, praticado em 2017. Ele é natural de Blumenau/SC.

Ele teve seu nome incluído na Lista de Difusão Vermelha da Interpol no mês de setembro deste ano e, em mais uma exitosa ação de cooperação policial internacional, foi localizado e detido pelas autoridades portuguesa.

O homem seguirá preso em Portugal enquanto aguarda os trâmites relativos à sua extradição para o Brasil para o efetivo cumprimento de sua pena.

O segundo preso, natural da Argentina, responde processo pelo crime de estupro de vulnerável, que teria sido praticado entre março e abril deste ano, em Vidal Ramos/SC. Ele teve o nome incluído na lista de Difusão Vermelha da Interpol pela PF no dia 12/12/2025, por haver um mandado de prisão preventiva em seu nome, e foi capturado dois dias depois, em seu país de origem pelas autoridades locais.

O homem segue preso na Argentina enquanto aguarda os trâmites relativos à sua extradição para o Brasil para o efetivo cumprimento de sua pena.

O terceiro foi detido no Paraguai, também no dia 14/12 deste ano, após uma intensa troca de informações entre a PF e as autoridades paraguaias. Ele teve o nome incluído na lista de Difusão Vermelha da Interpol pela PF no dia 25/11/25.

O preso tem condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico nas comarcas de São José e Garopaba, e as penas relativas aos crimes imputados a ele chegam a mais de 22 anos de reclusão em regime fechado.

Após sua prisão, as autoridades paraguaias procederam à sua expulsão administrativa, com a entrega do preso à Polícia Federal Brasileira no Posto de Controle Migratório da Ponta da Amizade, em Ciudad del Este, Fronteira com Foz do Iguaçu/PR.

A Polícia Federal responde pelo Escritório Central Nacional da Interpol no Brasil, e é responsável pela Cooperação Internacional com outros países e organizações internacionais, sendo um importante instrumento de efetivação da justiça e enfrentamento à criminalidade transnacional.

