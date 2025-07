PF atua no Comitê Regional de Segurança do Brics

Rio de Janeiro/RJ. A Policia Federal compõe o CESIR, Comitê Integrado que atua durante a Cúpula do Bloco no Rio de Janeiro.

A coordenação das instituições federais, estaduais, municipais, civis, militares participantes fica a cargo da Delegada de Polícia Federal Penélope Automar.

Ela explica que as ações de integração e coordenação interagências têm foco nas ações e operações de segurança pública na cidade do Rio de Janeiro, com foco na mitigação dos efeitos do grande evento na dinâmica da municipalidade e na prevenção de ameaças oriundas do perímetro externo, que possam prejudicar a realização do evento.

Órgãos participantes do CESIR/BRICS:

1. ABIN/DF

2. ABIN/RJ

3. Aeronáutica

4. Águas do Rio

5. ANAC

6. ANATEL

7. CET-Rio

8. Comando Militar do Leste – EB

9. COMAR

10. Comitê Executivo BRICS

11. COR

12. DECEA

13. Estado Maior da FNC / MB

14. Guarda Municipal

15. Guarda Portuária

16. GSI/PR

17. GSI/RJ

18. Marinha do Brasil

19. MRE

20. ONS

21. Polícia Civil/RJ

22. Polícia Federal

23. Polícia Militar/RJ

24. Polícia Rodoviária Federal

25. SENASP

26. SESP/RJ

27. Subsecretaria de Inteligência da PM/RJ

Fonte: Polícia Federal