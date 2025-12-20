PF atua na segurança das autoridades dos países participantes da LXVII Cúpula de Chefes de Estado do MERCOSUL

Foz do Iguaçu/PR. A Polícia Federal atua na segurança de autoridades durante a LXVII Cúpula de Chefes de Estado do MERCOSUL e Estados Associados, realizada neste sábado (20/12), em Foz do Iguaçu/PR. As ações são planejadas e executadas com foco na proteção de Chefes de Estados, delegações estrangeiras e demais autoridades participantes do evento, garantindo a normalidade da programação e a preservação da ordem pública.

O esquema de segurança envolve o emprego de efetivo especializado com atuação coordenada em deslocamentos, locais de hospedagem, áreas de reuniões e demais pontos sensíveis. São adotados protocolos específicos de proteção de autoridades, controle de acessos, varreduras técnicas e monitoramento permanente, compatíveis com a complexidade de um evento internacional de grande porte.

A atuação da Polícia Federal integrou o planejamento estratégico de segurança para a Cúpula do MERCOSUL, reafirmando o compromisso da Instituição com a prevenção de riscos, a pronta resposta a incidentes e a cooperação entre forças, assegurando elevados padrões de segurança às autoridades e delegações presentes.

