PF atua em conjunto para combater garimpo ilegal no Pantanal

Corumbá/MS – Nesta terça-feira (28/2) a Polícia Federal, por meio do Grupo Especial de Polícia Marítima em Corumbá (GEPOM/CRA), atuou em ação conjunta com a Polícia Militar Ambiental (PMA), Polícia Militar do Mato Grosso do Sul (PM/MS), Agência Nacional de Mineração (ANM) e Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) na fiscalização sobre denúncia de garimpo ilegal no Pantanal (Corumbá/MS).

A ação se deu em uma propriedade no Paraguai-Mirim, alcançada por meio de uma embarcação da PF e de uma aeronave da PM/MS.

Durante o supervisionamento do local, foram encontradas áreas com supressão vegetal, vestígios de atividade de mineração e um ribeirinho trabalhando em condições precárias. Nenhum responsável pelas atividades foi encontrado no momento da fiscalização.

Com base na diligência, a Polícia Federal segue com suas investigações, podendo configurar para os envolvidos crimes de garimpo ilegal, trabalho em condição análoga a escravo, desmatamento e outros possíveis crimes ambientais associados.

Delegacia de Polícia Federal em Corumbá/MS

Comunicação Social da Superintendência de Polícia Federal em Mato Grosso do Sul

Telefones: 67 3303-5626 | 67 99205-7990

E-mail: [email protected]