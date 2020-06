PF arrecada quase 1 tonelada de alimentos e doa mais de 80 cestas básicas para a Cruz Vermelha

.

Rio de Janeiro/RJ – Nesta sexta-feira, 26/06, no bojo das ações da Semana Nacional de Políticas sobre Drogas, a Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro doa mais de 80 cestas básicas para a Cruz Vermelha.

Os donativos serão entregues às famílias vulneráveis do Morro da Providência, bem como aos alunos do Projeto Aventura Federal Jiu-Jitsu, voltado a aproximar os jovens da comunidade vizinha à prática do esporte, proporcionando um estilo de vida mais saudável e longe das drogas.

A arrecadação dos alimentos e materiais de higiene e limpeza começou no dia 12/6, sob coordenação do GPRED – Grupo de Prevenção ao Uso de Drogas – e contou com a participação de todo o efetivo da unidade, visando minimizar o impacto causado pela Pandemia na vida das famílias mais vulneráveis.

A Campanha, promovida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e prevista em lei, ocorre no período de 22 a 26 de junho, em todo território nacional. Em 1987, a Organização das Nações Unidas definiu 26 de junho como o Dia Internacional de Combate às Drogas.

