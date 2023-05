PF apura tráfico de drogas em presídio

Macapá/AP. A Polícia Federal no Amapá, em conjunto com o GAECO-MP/AP e o apoio do 4º Batalhão da PM em Santana/AP, deflagrou na manhã desta quarta-feira (31/5) a Operação Ratatouille, com o cumprimento de um mandado de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva na cidade de Santana.

A ação é um desdobramento de uma apreensão de drogas que ocorreu na cozinha do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá – IAPEN, apresentada na Polícia Federal no dia 19/10/2022, pelos próprios servidores daquele estabelecimento prisional.

O caso ocorreu após um servidor do IAPEN ter encontrado três pacotes contendo quase 1kg de maconha, junto com as marmitas que seriam destinadas ao pavilhão da triagem daquele estabelecimento.

Os investigadores identificaram indícios de que um indivíduo, funcionário da empresa terceirizada responsável pelo fornecimento das refeições no IAPEN, teria sido o autor da tentativa frustrada de introdução da droga no sistema penitenciário.

Após o fato, o homem abandonou o emprego e não retornou mais ao trabalho, motivo pelo qual foi demitido pela empresa. Ocorre que, até a presente data, o indivíduo sequer retornou para buscar os valores referentes à sua rescisão contratual.

O investigado poderá responder pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Em caso de condenação poderá pegar até 30 anos de reclusão, mais pagamento de multa.

Comunicação Social da Polícia Federal no Amapá

Instagram: @policiafederalamapa

Fone: (96) 3213-7500

Fonte: Polícia Federal