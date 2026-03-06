Polícia Federal
PF apura irregularidades na gestão de recursos previdenciários no AM
Manaus/AM. A Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira (6/3), a Operação Sine Consensu, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades na gestão de recursos do Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Amazonas, no período de junho a setembro de 2024. A ação conta com o apoio do Ministério da Previdência Social.
As investigações apontam que cerca de R$ 390 milhões teriam sido aplicados em Letras Financeiras de instituições privadas em desacordo com normas de governança e regras federais aplicáveis aos investimentos de recursos previdenciários. Também foram identificados indícios de irregularidades em procedimentos internos, bem como movimentações financeiras consideradas atípicas.
Policiais federais cumprem sete mandados de busca e apreensão, além do afastamento de servidores públicos de suas funções.
Estão sendo investigados os crimes de gestão temerária e corrupção.
Comunicação Social da Polícia Federal no Amazonas
(92) 3655-1563
[email protected]
Fonte: Polícia Federal
