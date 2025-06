PF apura compra de votos nas eleições municipais em Cajamar/SP

Campinas/SP. A Polícia Federal cumpriu, na manhã desta quinta-feira (12/6), quatro mandados de busca e apreensão em investigação que apura crime de corrupção eleitoral no município de Cajamar/SP.

As ordens judiciais foram expedidas pela Justiça Eleitoral e cumpridas em três endereços residenciais e no gabinete de um vereador investigado. As diligências fazem parte de inquérito instaurado para apurar a atuação de um grupo que teria aliciado eleitores para venda de votos nas eleições municipais de 2024. Conforme as investigações, eleitores teriam recebido valores em dinheiro em troca de apoio político.

Esta é a segunda ação da Polícia Federal para combater a compra de votos em Cajamar/SP nas últimas eleições municipais.

Comunicação Social da Polícia Federal em Campinas/SP

[email protected] | www.gov.br/pf

(19) 3345-2260

Fonte: Polícia Federal